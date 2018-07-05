"Йде зализування сідниці росіянам, російській збірній, Путіну". Валентин Щербачов – проти трансляцій ЧС-2018 на Інтері

Ексклюзив "Футбол 24". Відомий спортивний журналіст та коментатор Валентин Щербачов вважає, що Національна суспільна телерадіокомпанія України могла сама транслювати матчі чемпіонату світу-2018 замість того, щоб продавати права телеканалу Інтер.

Ветеран української журналістики, який пішов з НСТУ через незгоду з діями та політикою нинішнього керівництва, вважає продаж прав на показ ЧС-2018 у Росії Інтеру проявом корупції та неповагою до українського телебачення. Про це він розповів "Футбол 24".

– Продали, і це є корупція, російському телеканалу Інтер трансляції на українське телебачення чемпіонату світу. І тому ми бачимо таке, знаєте, зализування сідниці росіянам, російській збірній, Путіну в ефірі українського, начебто, каналу.

– Але ж ці права на показ ЧС-2018 все одно треба було реалізувати?

– Краще б показувало українське телебачення. Добре, що ще звернули увагу на деяку критику. Адже спочатку були заявлені московські коментатори. І зараз ви бачите, що після кожного матчу огляди російською мовою ведуться. І сидить дівчинка там з Москви, Москва їх контролює.

Інтер не запрошуватиме російських коментаторів на трансляцію ЧС-2018

Я вважаю неправильним принижувати своє телебачення. Я пропрацював на цьому телеканалі (НТКУ, зараз НСТУ) і мені прикро за своїх колег. Для Суспільного це була б хороша фішка. І на рекламі можна було б заробити.

– Тоді було б запитання, чому НСТУ транслює чемпіонат світу у Росії?

– Та не було б ніяких запитань. Якщо на каналі лунає навіть критика в бік керівництва нашої держави. Тут просто сказали б, що ми транслюємо, бо любителі футболу хочуть це дивитися.

Я вважаю, що трансляція ЧС-2018 на Суспільному була б нормальною і це не принижувало б українське телебачення. Інтер – це шикарний багатий канал, але ми знаємо його корені. Я своїх колег ніяк не засуджую, в них є своє керівництво. А тут все-таки канал, який я вважаю Першим національним. І він отримує спочатку права як частина пулу, а передача прав – це визнання своєї слабкості.

І дивіться, як показують чемпіонат. Там ніякого Путіна, це ж міжнародний пул показує. А ось після цього ідуть російськомовні передачі. Зокрема, про те, яка російська збірна.

"Росія – це тоталітарна країна-дегенерат, а Уткін – звичайний шовінюга". Українські журналісти – про бойкот ЧС-2018

Я б, коментуючи матч Росії з Іспанією, вболівав би за іспанців. Не відверто, але все ж таки я б не робив акцент на тому, звідки той чи інший росіянин тощо. І я думаю, що НСТУ навіть з цією редакцією впорався б з трансляцією ЧС. Взяли б хороших, скажімо так, коментаторів…

– Від передачі прав Інтеру НСТУ отримало гроші.

– Гроші вони б заробили рекламою. Будемо відвертими. І непогані гроші. Хоча ви розумієте, що в нас жодне телебачення не прибуткове.

– Ви сам чемпіонат світу дивитеся? Як вам турнір?

– Я дивлюся. Чогось супернового нічого не побачив. Але мені сподобалася бельгійська збірна. Мені сподобалася їхня гра з японцями, гол за 20 секунд до кінця. Таке – це завжди драйв. Бразильці непогані, хорвати. Подивимося далі. Чинного чемпіона (Німеччини) вже немає, інтрига є, але такого чогось нового…

Знову ж таки був цікавий матч Бельгія – Японія. Матч Португалія – Іспанія – мені здається, вони знали, що вийдуть з групи, і грали з симпатією один до одного.

Все-таки були більш яскраві чемпіонати світу. Можливо це тому, що в Росії проходить. Але все одно чемпіонат світу хочеться дивитися. Так, є момент принципу, хтось не дивиться. Але, наприклад, до мене звертаються деякі канали як до експерта. А як я, не дивлячись, буду говорити? Я так не звик. Та і я не можу не дивитися. Це ж футбол! Я веслувальник, але все життя у футболі.

Микола Романенко, Футбол 24

"Якщо поїду в Росію, то мене там посадять". Валентин Щербачов про емоції Циганика, гроші для Леоненка і найбільш освіченого гравця Динамо