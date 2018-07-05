"Йде зализування сідниці росіянам, російській збірній, Путіну". Валентин Щербачов – проти трансляцій ЧС-2018 на Інтері

Ексклюзив "Футбол 24". Відомий спортивний журналіст та коментатор Валентин Щербачов вважає, що Національна суспільна телерадіокомпанія України могла сама транслювати матчі чемпіонату світу-2018 замість того, щоб продавати права телеканалу Інтер.
Ветеран української журналістики, який пішов з НСТУ через незгоду з діями та політикою нинішнього керівництва, вважає продаж прав на показ ЧС-2018 у Росії Інтеру проявом корупції та неповагою до українського телебачення. Про це він розповів "Футбол 24".
– Продали, і це є корупція, російському телеканалу Інтер трансляції на українське телебачення чемпіонату світу. І тому ми бачимо таке, знаєте, зализування сідниці росіянам, російській збірній, Путіну в ефірі українського, начебто, каналу.
– Але ж ці права на показ ЧС-2018 все одно треба було реалізувати?
– Краще б показувало українське телебачення. Добре, що ще звернули увагу на деяку критику. Адже спочатку були заявлені московські коментатори. І зараз ви бачите, що після кожного матчу огляди російською мовою ведуться. І сидить дівчинка там з Москви, Москва їх контролює.
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Я вважаю неправильним принижувати своє телебачення. Я пропрацював на цьому телеканалі (НТКУ, зараз НСТУ) і мені прикро за своїх колег. Для Суспільного це була б хороша фішка. І на рекламі можна було б заробити.
– Тоді було б запитання, чому НСТУ транслює чемпіонат світу у Росії?
– Та не було б ніяких запитань. Якщо на каналі лунає навіть критика в бік керівництва нашої держави. Тут просто сказали б, що ми транслюємо, бо любителі футболу хочуть це дивитися.
Я вважаю, що трансляція ЧС-2018 на Суспільному була б нормальною і це не принижувало б українське телебачення. Інтер – це шикарний багатий канал, але ми знаємо його корені. Я своїх колег ніяк не засуджую, в них є своє керівництво. А тут все-таки канал, який я вважаю Першим національним. І він отримує спочатку права як частина пулу, а передача прав – це визнання своєї слабкості.
І дивіться, як показують чемпіонат. Там ніякого Путіна, це ж міжнародний пул показує. А ось після цього ідуть російськомовні передачі. Зокрема, про те, яка російська збірна.
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Я б, коментуючи матч Росії з Іспанією, вболівав би за іспанців. Не відверто, але все ж таки я б не робив акцент на тому, звідки той чи інший росіянин тощо. І я думаю, що НСТУ навіть з цією редакцією впорався б з трансляцією ЧС. Взяли б хороших, скажімо так, коментаторів…
– Від передачі прав Інтеру НСТУ отримало гроші.
– Гроші вони б заробили рекламою. Будемо відвертими. І непогані гроші. Хоча ви розумієте, що в нас жодне телебачення не прибуткове.
– Ви сам чемпіонат світу дивитеся? Як вам турнір?
– Я дивлюся. Чогось супернового нічого не побачив. Але мені сподобалася бельгійська збірна. Мені сподобалася їхня гра з японцями, гол за 20 секунд до кінця. Таке – це завжди драйв. Бразильці непогані, хорвати. Подивимося далі. Чинного чемпіона (Німеччини) вже немає, інтрига є, але такого чогось нового…
Знову ж таки був цікавий матч Бельгія – Японія. Матч Португалія – Іспанія – мені здається, вони знали, що вийдуть з групи, і грали з симпатією один до одного.
Все-таки були більш яскраві чемпіонати світу. Можливо це тому, що в Росії проходить. Але все одно чемпіонат світу хочеться дивитися. Так, є момент принципу, хтось не дивиться. Але, наприклад, до мене звертаються деякі канали як до експерта. А як я, не дивлячись, буду говорити? Я так не звик. Та і я не можу не дивитися. Це ж футбол! Я веслувальник, але все життя у футболі.
Микола Романенко, Футбол 24
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