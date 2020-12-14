"Брюгге – хороша команда. Нам складно грати з такими колективами. Шанси у обох клубів рівні.

"Брюгге виглядає солідніше, ніж Динамо": Мирон Маркевич оцінив жеребкування Ліги Європи і ризикує з прогнозом

Можливо, бельгійці продадуть декількох гравців, якими цікавляться в АПЛ, можливо, кияни теж посиляться, тому що команда дійсно потребує підсилення, але, на сьогодні Динамо не сильніше за Брюгге. Це пристойний суперник на рівні Ліги Європи, не гірший за Динамо – а в чомусь навіть кращий", – сказав Сабо у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з Брюгге. Поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 та 25 лютого. Перший матч Динамо проведе вдома. Зауважимо, що саме Брюгге вибив киян у кваліфікації ЛЧ 2019/20, після чого Олександр Хацкевич був відправлений у відставку.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи – Динамо і Шахтар отримали прохідних суперників