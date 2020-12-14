Динамо – Брюгге: Сабо оцінив шанси киян на вихід в 1/8 Ліги Європи
Екс-тренер Динамо Йожеф Сабо прокоментував результати жеребкування 1/16 фіналу другого за силою євротурніру.
"Брюгге – хороша команда. Нам складно грати з такими колективами. Шанси у обох клубів рівні.
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Можливо, бельгійці продадуть декількох гравців, якими цікавляться в АПЛ, можливо, кияни теж посиляться, тому що команда дійсно потребує підсилення, але, на сьогодні Динамо не сильніше за Брюгге. Це пристойний суперник на рівні Ліги Європи, не гірший за Динамо – а в чомусь навіть кращий", – сказав Сабо у коментарі виданню 1927.kiev.ua.
Нагадаємо, за підсумками жеребкування підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з Брюгге. Поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 та 25 лютого. Перший матч Динамо проведе вдома. Зауважимо, що саме Брюгге вибив киян у кваліфікації ЛЧ 2019/20, після чого Олександр Хацкевич був відправлений у відставку.
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