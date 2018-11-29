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АСТАНА - ДИНАМО ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛІГА ЄВРОПИ

Бурда: В матчі з Астаною нам було важко дихати і судоми зводило

22:58 90 Читать на русском
Бурда: В матчі з Астаною нам було важко дихати і судоми зводило
Микита Бурда / Фото ФК Динамо

Захисник київського Динамо Микита Бурда розповів, якою ціною команді далась перемога над Астаною в матчі Ліги Європи.

"Астана краще за нас адаптована до таких умов. За один день до штучного газону неможливо звикнути.

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Що говорити, якщо після 70-ї хвилини багатьом хлопцям і мені, в тому числі, судоми на полі зводило. Тут інше повітря, і нам важко було дихати.

Головне, що ми виконали завдання виходу в плей-офф", – сказав Бурда в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, перемога над Астаною гарантувала Динамо вихід в плей-офф турніру.

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Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Астана - Динамо Микита Бурда Микита Бурда
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