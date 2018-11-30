Бурда: В матче с Астаной нам было трудно дышать и судороги сводило

Защитник киевского Динамо Никита Бурда рассказал, какой ценой команде далась победа над Астаной в матче Лиги Европы.

"Астана лучше нас адаптирована к таким условиям. За один день до искусственного газона невозможно привыкнуть.

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Что говорить, если после 70-й минуты многим ребятам и мне, в том числе, судороги на поле сводило. Здесь другой воздух, и нам трудно было дышать.

Главное, что мы выполнили задачу выхода в плей-офф", – сказал Бурда в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, победа над Астаной гарантировала Динамо выход в плей-офф турнира.

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