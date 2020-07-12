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Бурда: Потрібно знаходити нових арбітрів – не можуть матчі Динамо завжди судити лише дві людини

12 липня 23:35 - Читать на русском
Бурда: Потрібно знаходити нових арбітрів – не можуть матчі Динамо завжди судити лише дві людини
Микита Бурда / фото: Динамо

Захисник Динамо Микита Бурда поділився емоціями після матчу 30-го туру УПЛ проти Олександрії (2:2).

23’ Максим Третьяков
89’ Максим Третьяков
 
Беньямін Вербіч 63’
Беньямін Вербіч 75’
23’ Максим Третьяков
63’ Беньямін Вербіч
75’ Беньямін Вербіч
89’ Максим Третьяков

"Звичайно, я дуже радий і щасливий, що повернувся на поле після тривалого простою. Але сьогоднішній негативний результат змазав враження від мого повернення. Так, готовий вийти на поле з перших хвилин, але тренерський штаб вирішив, що інші хлопці були готові краще. Я сприйняв це спокійно і чекав свого шансу.

Олександрія – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Мабуть, ми провалили початок першого тайму, не впоралися з натиском, який чинила Олександрія на початку гри. Але до середини тайму трохи заспокоїлися і стали грати у свій футбол: намагалися контролювати м'яч і створювати моменти. А у другій половині зустрічі ще більше додали. Тож змазаним вийшов лише початок. Будемо це виправляти, оскільки необхідно весь матч грати однаково добре – з початку і до кінця.

Потрібно просто перемагати всі команди, з якими будемо зустрічатися. Ми перед кожним поєдинком налаштовуємося на перемогу, зокрема і сьогодні. Ми погано почали, але потім змогли переломити гру на свою користь, лише наприкінці трохи не впоралися через пенальті.

Пенальті заслужені? Важко сказати. У динаміці мені здалося, що в моменті з другим одинадцятиметровим ударом нічого протиправного не сталося, оскільки Артем Шабанов був першим на м'ячі. Так, він не чітко його виткнув, але зіграв у нього. Але ще потрібно подивитися повтор. Щодо суддів, мені здається, потрібно знаходити нових арбітрів, навчати їх, оскільки не можуть наші матчі завжди судити лише двоє людей. І вони то постійно дивляться VAR, то взагалі до нього не підходять. Складається враження, що вони не вміють користуватися цією системою", – цитує Бурду прес-служба Динамо.

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Динамо Динамо Олександрія - Динамо Микита Микита Бурда
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