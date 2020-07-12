Бурда: Нужно находить новых арбитров – не могут матчи Динамо всегда судить лишь два человека

Защитник Динамо Никита Бурда поделился эмоциями после матча 30-го тура УПЛ против Александрии (2:2).

"Конечно, я очень рад и счастлив, что вернулся на поле после длительного простоя. Но сегодняшний отрицательный результат смазал впечатление от моего возвращения. Да, готов выйти на поле с первых минут, но тренерский штаб решил, что другие ребята были готовы лучше. Я воспринял это спокойно и ждал своего шанса.

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Пожалуй, мы провалили начало первого тайма, не справились с давлением, которое оказывала Александрия в начале игры. Но к середине тайма немного успокоились и стали играть в свой футбол: пытались контролировать мяч и создавать моменты. А во второй половине встречи еще больше прибавили. Поэтому смазанным вышло только начало. Будем это исправлять, поскольку необходимо весь матч играть одинаково хорошо – с начала и до конца.

Нужно просто побеждать все команды, с которыми будем встречаться. Мы перед каждым поединком настраиваемся на победу, в том числе и сегодня. Мы плохо начали, но потом смогли переломить игру в свою пользу, лишь в конце немного не справились через пенальти.

Пенальти заслуженные? Трудно сказать. В динамике мне показалось, что в моменте со вторым одиннадцатиметровым ударом ничего противоправного не произошло, поскольку Артем Шабанов был первым на мяче. Да, он не четко его выткнул, но сыграл в него. Но еще нужно посмотреть повтор. Что касается судей, мне кажется, нужно находить новых арбитров, обучать их, так как не могут наши матчи всегда судить лишь два человека. И они то постоянно смотрят VAR, то вообще к нему не подходят. Создается впечатление, что они не умеют пользоваться этой системой", – цитирует Бурду пресс-служба Динамо.

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