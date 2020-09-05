Бурда отримав серйозну травму в спарингу з Колосом – захисник ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів з АЗ
Захисник київського Динамо Микита Бурда постраждав під час товариського матчу з Колосом.
Бурда отримав серйозне ушкодження наприкінці другого тайму та був замінений на Шабанова, повідомляє Динамоманія.
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Наразі характер травми Бурди невідомий. Варто відзначити, що Микита не зміг самостійно покинути поле – в цьому йому допомогли партнери, винісши його на руках.
Вже з лави запасних його забрали на ношах швидкої допомоги та забрали робити МРТ. Захисник ризикує пропустити найближчі матчі киян, зокрема і поєдинок проти АЗ у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Динамо мінімально обіграло Колос (1:0) у товариському матчі.
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