Захисник київського Динамо Микита Бурда постраждав під час товариського матчу з Колосом.

Бурда отримав серйозне ушкодження наприкінці другого тайму та був замінений на Шабанова, повідомляє Динамоманія.

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Наразі характер травми Бурди невідомий. Варто відзначити, що Микита не зміг самостійно покинути поле – в цьому йому допомогли партнери, винісши його на руках.

Вже з лави запасних його забрали на ношах швидкої допомоги та забрали робити МРТ. Захисник ризикує пропустити найближчі матчі киян, зокрема і поєдинок проти АЗ у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Динамо мінімально обіграло Колос (1:0) у товариському матчі.

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