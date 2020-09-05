Защитник киевского Динамо Никита Бурда пострадал во время товарищеского матча с Колосом.

Бурда получил серьезное повреждение в конце второго тайма и был заменен на Шабанова, сообщает Динамомания.

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Сейчас характер травмы Бурды неизвестен. Стоит отметить, что Никита не смог самостоятельно покинуть поле – в этом ему помогли партнеры, вынеся его на руках.

Уже со скамейки запасных его забрали на носилках скорой помощи и отвезли делать МРТ. Защитник рискует пропустить ближайшие матчи киевлян, в том числе и поединок против АЗ в Лиге чемпионов.

Напомним, Динамо минимально обыграло Колос (1:0) в товарищеском матче.

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