За прогнозами клубних медиків, центрбек киян повернеться до загальної групи вже за два тижні, повідомляє ТаТоТаке.

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Востаннє Бурда грав за першу команду Динамо понад рік тому. Гравець вибув на тривалий термін через травму ахіла. Захиснику довелося робити аж дві операції – у вересні 2020-го і в лютому 2021-го.

Нагадаємо, Бурда є вихованцем Динамо. У складі "біло-синіх" він провів 93 матчі та відзначився 7 голами.

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