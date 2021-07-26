По прогнозам клубных медиков, центрбек киевлян вернется в общую группу уже через две недели, сообщает ТаТоТаке.

"Занимаемся поиском клубов для этих футболистов": Суркис – о 2 списанных игроках Динамо

Последний раз Бурда играл за первую команду Динамо больше года назад. Игрок выбыл на длительный срок из-за травмы ахилла. Защитнику пришлось делать аж две операции – в сентябре 2020-го и в феврале 2021-го.

Напомним, Бурда является воспитанником Динамо. В составе "бело-синих" он провел 93 матча и отметился 7 голами.

Динамо перестреляло Газиантеп в последнем спарринге – Сидклей и Кулач презентовали пирровый перфоманс