Бурда стримано оцінив потенціал збірної України на Євро-2020

Захисник Динамо та збірної України Микита Бурда поділився очікуваннями від чемпіонату Європи-2020.

"Кожен мріє зіграти на такому турнірі. Зараз я проходжу курс відновлення після розриву хрестоподібних зв'язок. Зазвичай після такої травми до ладу повертаються через шість місяців. У мене пройшло чотири місяці. Розраховую повернутися ближче до квітня. Сподіваюся до Євро-2020 повністю відновитися.

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Завдання завжди потрібно вирішувати поетапно. Не варто робити гучних заяв, мовляв, наше завдання – чвертьфінал або півфінал. У нас непроста група з Нідерландами та Австрією.

Для початку потрібно вийти з групи, а далі буде видно. Це теж непросто зробити, враховуючи той факт, що починаємо чемпіонат ми в Амстердамі зі збірною Нідерландів", – розповів Бурда в інтерв'ю КП в Україні.

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