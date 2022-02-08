Влітку центрбек мюнхенців переїде в Дортмунд на правах вільного агента.

Борусія перевершила Баварію фінансово – Дортмунд переманив Зюле, давши майже вдвічі більше грошей

"Кілька тижнів тому я остаточно вирішив, що в майбутньому гратиму за дортмундську Борусію. У мене було відчуття, що я потрібен там як людина і як футболіст. Я був вражений тим, як вони переконували мене, тому швидко зрозумів, де гратиму", – цитує Зюле інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на Bild.

Нагадаємо, у 2017-му Баварія заплатила Хоффенхайму 20 млн євро за оборонця. У футболці "ротен" Зюле провів 159 матчів, з яких 26 – у нинішньому сезоні.

Мілан побив Інтер у дербі, невдалі дебюти наших, топ-клас Барси проти чемпіона, фантастична серія Мессі – огляд вікенду