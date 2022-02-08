Зюле пояснив несподіване рішення перейти з Баварії до Борусії Д
Захисник Баварії Ніклас Зюле з нетерпінням очікує можливості одягнути футболку дортмундської Борусії.
Влітку центрбек мюнхенців переїде в Дортмунд на правах вільного агента.
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"Кілька тижнів тому я остаточно вирішив, що в майбутньому гратиму за дортмундську Борусію. У мене було відчуття, що я потрібен там як людина і як футболіст. Я був вражений тим, як вони переконували мене, тому швидко зрозумів, де гратиму", – цитує Зюле інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на Bild.
Нагадаємо, у 2017-му Баварія заплатила Хоффенхайму 20 млн євро за оборонця. У футболці "ротен" Зюле провів 159 матчів, з яких 26 – у нинішньому сезоні.
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