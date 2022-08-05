Німецький футбол в наступному сезоні буде економити, бо країна катастрофічно залежить від енергоносіїв з кривавої імперії.

Клуби Бундесліги готуються до потенційної енергетичної кризи, яка дістане Німеччину взимку. Лідер ЄС підсадив себе на російський газ, а тепер мусить викручуватися через скорочення постачання з країни-агресора.

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Очільниця Німецької футбольної ліги заявила, що клуби вищих дивізіонів активно обговорюють варіанти зменшення витрат. Водночас Доната Хопфен в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung застерегла місцевих політиків від піару на футболі та заявила, що підігрів полів і якісне освітлення стадіонів повинне бути забезпечене.

Баварія вже почала економити, повідомляє Bild. Підсвітку Альянц-Арени тепер вмикають лише на 3 години замість шести. Газон буде підігріватися не газом, а повітряно-тепловими насосами. Електроенергію забезпечать сонячні батареї, встановлені на арені. Рівень кондиціонування буде зменшений, а в туалетах стадіону залишать тільки холодну воду.