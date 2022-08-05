Немецкий футбол в следующем сезоне будет экономить, потому что страна катастрофически зависит от энергоносителей из кровавой империи.

Клубы Бундеслиги готовятся к потенциальному энергетическому кризису, который настигнет Германию зимой. Лидер ЕС подсадил себя на российский газ, а теперь должен выкручиваться из-за сокращения поставок из страны-агрессора.

Гамбург трогательно простился с немецкой легендой – впечатляющий перформанс фанатов дополнили особые футболки

Глава Немецкой футбольной лиги заявила, что клубы высших дивизионов активно обсуждают варианты сокращения расходов. В то же время, Доната Хопфен в интервью Süddeutsche Zeitung предостерегла местных политиков от пиара на футболе и заявила, что подогрев полей и качественное освещение стадионов должно быть обеспечено.

Бавария уже начала экономить, сообщает Bild. Подсветку Альянц-Арены теперь включают всего на 3 часа вместо шести. Газон будет подогреваться не газом, а воздушно-тепловыми насосами. Электроэнергию обеспечат солнечные батареи, установленные на арене. Уровень кондиционирования будет уменьшен, а в туалетах стадиона оставят только холодную воду.