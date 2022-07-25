Минулого четверга Німеччина втратила одного з найвеличніших своїх футболістів – Уве Зеелера. Легендарний нападник помер у віці 85 років. Майже всю свою кар'єру, з 1953 по 1972 рік, він провів у складі Гамбурга, забивши 496 голів у 582 матчах. Клуб та його фанати, звісно ж, не могли не відреагувати на цю сумну подію.

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Перед матчем проти Ганзи вболівальники підготували модульне шоу, виклавши на трибуні прізвисько Зеелера у Гамбурзі – Uns Uwe (Наш Уве). На розтяжці знизу було написано: "Вірний і скромний – найвеличніший з усіх часів".

Футболісти, своєю чергою, вийшли на поле у спеціальних футболках з написом "Uns Uwe" посередині.

На жаль для "динозаврів", у такий важливий день Гамбург зазнав поразки. Команда пропустила єдиний гол на 94-й хвилині зустрічі.

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