"Було відчуття, що схопив бога за бороду": Селезньов – про свою зіркову хворобу

Український форвард турецького Бурсаспора Євген Селезньов зізнався, що після переходу в Шахтар не витримав перевірки славою і грошима.

"Єдине, про що я реально сильно шкодую – у мене рано почалася зіркова хвороба. Якби був мудріший, деяких помилок точно не припустився б. У нинішнього покоління не бачу зоряної хвороби, вони трохи інші.

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У мене вона виявлялася в поведінці, режимі. Було відчуття, що схопив бога за бороду. Особливо перші півроку, як я з Арсеналу в Шахтар приїхав. Мені допомогли в Дніпрі – Русол, Ротань, Назаренко, Калініченко. Вони знайшли до мене ключ. Це не виховання було, ми просто пили каву, розмовляли. Я дуже вдячний їм – вони навчили багато чому", – сказав Селезньов на сторінці видання Tribuna у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Селезньов – вихованець донецького футболу. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у Шахтарі у 2002 році, за який бігав до 2009-го. З 2007 по 2008 роки виступав у оренді в київському Арсеналі. У 2009-му перейшов у Дніпро, звідки у 2011 р. знову повернувся в Шахтар. Окрім вищеназваних клубів встиг пограти за російську Кубань, іспанську Малагу та турецькі Карабюкспор, Акхісар Беледієспор та Бурсаспор.

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