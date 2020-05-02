toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Було відчуття, що схопив бога за бороду": Селезньов – про свою зіркову хворобу

2 травня 22:32 1186 Читать на русском
"Було відчуття, що схопив бога за бороду": Селезньов – про свою зіркову хворобу
Євген Селезньов / Фото з відкритих джерел

Український форвард турецького Бурсаспора Євген Селезньов зізнався, що після переходу в Шахтар не витримав перевірки славою і грошима.

"Єдине, про що я реально сильно шкодую – у мене рано почалася зіркова хвороба. Якби був мудріший, деяких помилок точно не припустився б. У нинішнього покоління не бачу зоряної хвороби, вони трохи інші.

"Треба було думати головою": Селезньов жалкує про перехід в російський клуб

У мене вона виявлялася в поведінці, режимі. Було відчуття, що схопив бога за бороду. Особливо перші півроку, як я з Арсеналу в Шахтар приїхав. Мені допомогли в Дніпрі – Русол, Ротань, Назаренко, Калініченко. Вони знайшли до мене ключ. Це не виховання було, ми просто пили каву, розмовляли. Я дуже вдячний їм – вони навчили багато чому", – сказав Селезньов на сторінці видання Tribuna у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Селезньов – вихованець донецького футболу. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у Шахтарі у 2002 році, за який бігав до 2009-го. З 2007 по 2008 роки виступав у оренді в київському Арсеналі. У 2009-му перейшов у Дніпро, звідки у 2011 р. знову повернувся в Шахтар. Окрім вищеназваних клубів встиг пограти за російську Кубань, іспанську Малагу та турецькі Карабюкспор, Акхісар Беледієспор та Бурсаспор.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
13:40
12526
Теги
Шахтар Шахтар Дніпро Дніпро Євген Селезньов Євген Селезньов Максим Калініченко Максим Калініченко Андрій Русол Руслан Ротань Руслан Ротань Сергій Назаренко Сергій Назаренко Арсенал-Київ Арсенал-Київ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
2
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук