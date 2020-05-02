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"Треба було думати головою": Селезньов жалкує про перехід в російський клуб

2 травня 16:10 986 Читать на русском
"Треба було думати головою": Селезньов жалкує про перехід в російський клуб
Селезньов в Кубані / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард збірної України Євген Селезньов визнав, що рішення приєднатися до Кубані в 2016 році було помилковим.

"Це був мій вибір. Чи я повинен перед кимось звітувати, куди мені йти? Я сам роблю вибір і сам за нього відповідаю.

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Я не знаю, як тоді це сприйняли гравці Дніпра – Зозуля, Федецький, Лаштувка. У них запитайте. Мені й слова ніхто не говорив. Давайте не будемо про Кубань, це одна з найбільших моїх помилок в житті. Треба було думати головою", – цитує Селезньова Tribuna.

Нагадаємо, український форвард приєднався до Кубані взимку 2016-го, однак через півроку покинув російський клуб через невиплату зарплатні.

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Теги
Українці за кордоном Євген Селезньов Євген Селезньов Росія Кубань Кубань
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