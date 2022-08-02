"Коли у мене були проблеми з Райо Вальєкано, і в збірної України була гра з хорватами (ми тоді програли на виїзді 0:1), то перед грою Шевченко мене набрав і сказав: "Рома, я хочу тебе викликати, але ти не будеш у заявці".

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У мене якраз тоді був суд з Райо, я сказав, що перетелефоную. Після засідання я набрав і сказав: "А можна якось по-іншому? Я хочу довести, що можу грати. Я можу бути на заміні, але хочу бути в команді, допомагати на полі". Ми з ним домовились, що я приїжджаю, і якщо добре тренуюсь і він бачить, що я в хорошій формі, то я граю чи потрапляю в заявку. Я приїхав і відпрацював.

В день гри у нас була прогулянка Загребом. Після повернення в готель Шевченко мене покликав. Я сидів в холі і пив каву. Він сказав: "Ми довго сиділи зі штабом і розмовляли. Ти не потрапляєш в заявку". Кравець тоді наче зіграв, я вже не пам'ятаю. Я відповів. "Ну добре. Звичайно, це ваше рішення". Я завжди підтримував рішення тренерів і ніколи не сварився з ними. Вони відповідають за результат.

Я підійшов до адміністратора і сказав: Дайте мені мої дві футболки, я подарую їх хлопцям". На що мені відповіли: "Рома, на тебе не робилась футболка. Ми ще до збору знали, що ти не потрапиш до заявки". Тому мені було трохи образливо, що якось так вийшло", – розповів Зозуля в ефірі програми Пряма червона.

Востаннє Роман грав за збірну України в товариському матчі проти Сербії (2:0) у листопаді 2016-го. Загалом в активі 32-річного нападника у складі національної команди 32 матчі, 4 голи.

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