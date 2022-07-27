Барселона і Ювентус розписали яскраву нічию – Дембеле забив два розкішні індивідуальні голи, Лєвандовскі знову мовчав
Барселона та Ювентус потішили вболівальників у Далласі видовищною грою.
Товариський матч
Барселона – Ювентус – 2:2
Голи: Дембеле, 34, 40 – Кін, 39, 51
Гранди вийшли у бойових складах, тому спаринг обіцяв бути цікавим. Особливо старався Усман Дембеле, який явно не збирається дарувати новачку Рафіньї місце у основі.
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Француз відзначився двома голами у схожому стилі. Дембеле приймав м'яч на правому фланзі, ефектно прибирав опонентів, і потужно бив – спочатку з правої, а потім з лівої ноги. Втім, у Ювентуса знайшовся свій герой. Мойзе Кін відповів своїм дублем, якісно виконуючи роботу центрфорварда і замикаючи зручні передачі партнерів.
А от Роберт Лєвандовскі промовчав у другому спарингу поспіль. Цього разу поляк отримав годину ігрового часу, але так і не відкрив лік забитим голам за Барсу. Наступна спроба буде 31 липня у матчі проти Нью-Йорк РБ.
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