Товариський матч

Барселона – Ювентус – 2:2

Голи: Дембеле, 34, 40 – Кін, 39, 51

Гранди вийшли у бойових складах, тому спаринг обіцяв бути цікавим. Особливо старався Усман Дембеле, який явно не збирається дарувати новачку Рафіньї місце у основі.

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Француз відзначився двома голами у схожому стилі. Дембеле приймав м'яч на правому фланзі, ефектно прибирав опонентів, і потужно бив – спочатку з правої, а потім з лівої ноги. Втім, у Ювентуса знайшовся свій герой. Мойзе Кін відповів своїм дублем, якісно виконуючи роботу центрфорварда і замикаючи зручні передачі партнерів.

А от Роберт Лєвандовскі промовчав у другому спарингу поспіль. Цього разу поляк отримав годину ігрового часу, але так і не відкрив лік забитим голам за Барсу. Наступна спроба буде 31 липня у матчі проти Нью-Йорк РБ.

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