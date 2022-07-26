Мюнхенці на своєму офіційному сайті оголосили про підписання Матіса Теля, якого в ЗМІ часто називають перспективною заміною Роберта Лєвандовскі. 17-річний французький форвард підписав контракт до 2027 року й отримав 39 номер.

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"Баварія – одна з найкращих команд світу. З нетерпінням чекаю на цей великий виклик. Віддам усе заради цього клубу. Мене дуже вразили перемовини з Хасаном Саліхаміджічем та менеджментом Баварії. Я швидко зрозумів, що дуже хочу опинитися в Мюнхені", – заявив новачок німецького клубу.

Хасан Саліхаміджіч не шкодував компліментів для юної зірки. "Матіс Тель – один із найбільших талантів у Європі. Дуже швидкий, технічно сильний і універсальний нападник. Цього року він виграв чемпіонат Європи зі збірною Франції U-17 як капітан команди. Ми спостерігали за ним протягом тривалого часу й змогли переконати його зробити наступні важливі кроки в Мюнхені, разом з нами. Ми пишаємося цим, оскільки було багато клубів, які хотіли його підписати.

Розвиток настільки виняткового молодого гравця є захоплюючим проектом для всіх нас. Звичайно, Матісу потрібен час. Йому потрібні хвилини на полі та ритм. Ми всі впевнені, що попереду у нього чудова кар'єра, і він допоможе нашій команді", – заявив спортивний директор Баварії.

Деталі трансферу не розголошуються. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, перехід 17-річного форварда коштував Мюнхену 20 мільйонів євро плюс 8,5 млн в якості бонусів.

️ Mathys #Tel: "Ich kann es kaum erwarten, den Rasen zu betreten, meine Mitspieler kennenzulernen und meine ersten Schritte hier zu machen." #ServusTel #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/BydbJ9HhgP — FC Bayern München (@FCBayern) July 26, 2022

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