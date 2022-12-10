Після переможної для Аргентини серії пенальті у матчі з Нідерландами Ліонель Мессі дав волю емоціям. Форвард влаштував перепалку із суперниками – зокрема, наставником "ораньє" Луї ван Галом та нападником Ваутом Вегхорстом, який забив два голи у ворота Аргентини.

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"Я перебував за кілька метрів від роздратованого Мессі та все бачив. Було дуже багато емоцій. Мессі вийшов через тунель для гравців, а Вегхорст залишився чекати на допінг-тест. Потім почалася дискусія. Ван Дейку довелося підійти і заспокоїти їх.

Було дуже несподівано побачити Мессі таким,. Він зазвичай не сперечається. Особливо проти двометрового суперника, яким є Вегхорст. Між ними величезна різниця у зрості", – цитує журналіста Mundo Deportivo.

У півфіналі суперником Аргентини стане Хорватія. Матч відбудеться 13 грудня, початок о 21:00.

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