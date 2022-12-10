После победной для Аргентины серии пенальти в матче с Нидерландами Лионель Месси дал волю эмоциям. Форвард устроил перепалку с соперниками – в частности, наставником "оранье" Луи ван Галом и нападающим Ваутом Вегхорстом, забившим два гола в ворота Аргентины.

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"Я находился в нескольких метрах от раздраженного Месси и все видел. Было очень много эмоций. Месси вышел через тоннель для игроков, а Вегхорст остался ждать допинг-тест. Затем началась дискуссия. Ван Дейку пришлось подойти и успокоить их.

Было очень неожиданно увидеть Месси таким. Он обычно не спорит. Особенно против двухметрового соперника, которым является Вегхорст. Между ними огромная разница в росте", – цитирует журналиста Mundo Deportivo.

В полуфинале соперником Аргентины станет Хорватия. Матч состоится 13 декабря, начало в 21.00.

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