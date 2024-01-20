Аркадій Запорожану, агент Мірчі Луческу, зізнався, що активно шукає варіанти для працевлаштування свого клієнта.

Екс-тренер Динамо Мірча Луческу може продовжити тренерську кар'єру в Італії. Раніше 78-річний наставник відмовився від пропозицій очолити турецький Бешикташ та французький Ліон, оскільки не хотів приймати команду посеред сезону.

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За словами агента румуна, Луческу веде перемовини з декількома європейськими клубами, серед яких італійська Рома, яка нещодавно звільнила Жозе Моурінью. До кінця сезону з "вовками" працюватиме Даніеле Де Россі, однак клуб шукає досвідченого тренера.

Запорожану, який організував трансфер голкіпера бухарестського Рапіда та збірної Румунії Хораціу Молдована в Атлетіко, провів паралель у ситуації з тренерським майбутнім Луческу та трансфером Молдовану в мадридський клуб.

"Ми ведемо переговори. Можливо, там з'явиться якийсь мадридський Атлетіко... Рома. Якби я вчора чи позавчора розповів про мадридський Атлетіко, сказали б, що це занадто гарна історія. Тоді були розмови. Так буває і в інших випадках", – сказав Запорожану в коментарі Liga Digisport.

Нагадаємо, раніше Луческу заявив, що повернеться до тренерства у червні 2024 року.

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