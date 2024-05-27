Прес-служба Полісся оголосила про припинення співпраці з трьома футболістами – Микитою Кравченком, Іваном Петряком та Яссіном Фортюне.

Шахтар виселили з Emily Resort через поразку Поліссю – комплекс належить почесному президенту Руха

Нагадаємо, Кравченко виступав за житомирян на правах оренди з Динамо і відіграв 15 матчів у всіх турнірах (2 асисти). Петряк був позичений у Шахтаря і виходив на поле лише 8 разів. Французький легіонер представляв швейцарський Сьойн і в 12 іграх віддав 1 результативну передачу.

До слова, Полісся завершило сезон на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, в останній момент зачепившись за Лігу конференцій. Клуб вже встиг змінити головного тренера, призначивши замість Сергія Шищенка екс-коуча молодіжної команди СК Дніпро-1 Імада Ашура.

Полісся зробило сенсаційний вибір тренера – учасника єврокубків офіційно довірили "юному" дебютанту