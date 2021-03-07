"Ще до початку матчу було зрозуміло, що Фулхем створить нам проблеми. У них хороший етап сезону, і вони хороша команда. Вважаю, що така команда повинна залишитися в англійській Прем'єр-лізі.

Ліверпуль – Фулхем – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Були моменти, коли ми могли здійснити більший вплив на гру. Пропустивши гол до перерви, ми самі собі завдали серйозного удару. У другому таймі ми спробували належним чином відреагувати на невдачу, і хлопці показали все, що могли. Врешті-решт ми просто не можемо забити, і це велика проблема.

У цьому сезоні ми не відчували позитивного імпульсу. Помітно, що він перебуває поруч, в очах моїх гравців. У них все ще є голод до перемог, спортивна злість, але в даний момент вони не можуть цього показати. Було б дивом дізнатися, як ми змінимо все за одну ніч.

Переможець завжди залишається правим. Ліверпуль хотів сьогодні перемогти. Легко судити, що Фулхем виграв матч, тому що хотів цього більше. Не думаю, що проблема полягає в цьому", – цитує Клоппа BBC.

Чорна смуга Ліверпуля, яка триває від початку 2021-го, відкинула мерсисайдців на 7-му сходинку АПЛ.

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