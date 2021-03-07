"Еще до начала матча было понятно, что Фулхэм создаст нам проблемы. У них хороший этап сезона, и они хорошая команда. Считаю, что такая команда должна остаться в английской Премьер-лиге.

Ливерпуль – Фулхэм – 0:1 – видео гола и обзор матча

Были моменты, когда мы могли осуществить больше влияния на игру. Пропустив гол до перерыва, мы сами себе нанесли серьезный удар. Во втором тайме мы попытались надлежащим образом отреагировать на неудачу, и ребята показали все, что могли. В конце концов мы просто не можем забить, и это большая проблема.

В этом сезоне мы не чувствовали положительного импульса. Заметно, что он находится рядом, в глазах моих игроков. У них все еще есть голод до побед, спортивная злость, но в данный момент они не могут этого показать. Было бы чудом узнать, как мы изменим все за одну ночь.

Победитель всегда остается прав. Ливерпуль хотел сегодня победить. Легко судить, что Фулхэм выиграл матч, потому что хотел этого больше. Не думаю, что проблема заключается в этом", – цитирует Клоппа BBC.

Черная полоса Ливерпуля, которая длится от начала 2021-го, отбромила мерсисайдцев на 7-ю строчку АПЛ.

Фулхэм благодаря ошибке Салаха сенсационно одолел Ливерпуль – мерсисайдцы потерпели на Энфилде шестое поражение подряд