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"Це делікатна ситуація", – Маркіньйос оцінив імовірність відходу Неймара з ПСЖ

09:29 195 Читать на русском
"Це делікатна ситуація", – Маркіньйос оцінив імовірність відходу Неймара з ПСЖ
Маркіньйос і Неймар / AFP

Одноклубник форварда Неймара у французькому Парі Сен-Жермен Маркіньйос, схоже, не впевнений у майбутньому співвітчизника на Парк де Пренс.

"Не знаю, не знаю. Ситуація делікатна, не хочу нічого казати. Вони з президентом знають, що робити. Я натомість зосереджений на Копа Амеріка", – цитує Маркіньйоса Marca.

Барселона пропонує за Неймара 100 млн євро і Коутінью, – ЗМІ

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Барселона зробила парижанам пропозицію щодо трансферу Неймара. "Блаугранас" пропонують ПСЖ за опального форварда 100 млн євро і права на атакувального хавбека Філіппе Коутінью. Тим часом мадридський Реал вирішив вийти з боротьби за 27-річного бразильця через постійні скандали за його участі.

У сезоні 2018/19 Неймар у Лізі 1 провів лише 17 матчів, у яких забив 15 м'ячів.

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