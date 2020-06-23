"Були серйозні пропозиції з Італії і Англії": захисник Шахтаря озвучив свою мрію

Оборонець "гірників" Валерій Бондар розповів про пропозиції іноземних клубів і любов до донецької команди.

"Коли чемпіонат світу лише розпочинався, писали агенти з деяких англійських клубів. Також знаю, що були хороші, серйозні пропозиції з Італії.

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Але я люблю Шахтар. Це мій клуб, моя команда, я тут з дитинства. Я відданий цьому клубу і хочу грати тут якомога довше, завойовувати трофеї. Ну а зіграти на Донбас Арені – моя мрія. Вперше на стадіон потрапив у вісім років – було казково і неймовірно. Мрію повернутися туди і зіграти", – сказав Бондар у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Бондар – вихованець клубної академії Шахтаря. За головну команду "помаранчево-чорних" дебютував рік тому – 4 травня 2019 року – у матчі проти Львова. Дебютний гол в УПЛ забив у ворота полтавської Ворскли у вересні 2019-го. У поточному сезоні провів за донецький клуб 10 поєдинків.

Наприкінці травня на тренуванні Валерій травмувався – у 21-річного оборонця діагностували перелом лівої щиколотки великогомілкової кістки. Відновлення після таких травм може тривати до трьох місяців.

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