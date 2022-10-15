Захисник "синьо-жовтих" Віталій Миколенко розповів про реакцію партнерів на невдалий виступ у відборі на Мундіаль.

"Для багатьох футболістів це був останній шанс потрапити на чемпіонат світу. Я бачив, якими хлопці були розлючені через те, що їм не вдалося це зробити.

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Але ми дивимось лише вперед. Далі ми маємо відбір на Євро-2024, і ми працюватимемо, щоб туди потрапити", – сказав Миколенко в інтерв'ю Setanta Sports.

Нагадаємо, "синьо-жовті" у відборі до Євро-2024 потрапили у групу С, де їхніми суперниками стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

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