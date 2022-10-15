Защитник "сине-желтых" Виталий Миколенко рассказал о реакции партнеров на неудачное выступление в отборе на Мундиаль.

"Для многих футболистов это был последний шанс попасть на чемпионат мира. Я видел, какими ребята были разъяренными из-за того, что им не удалось это сделать.

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Но мы смотрим только вперед. Далее у нас будет отбор на Евро-2024, и мы будем работать, чтобы туда попасть", – сказал Миколенко в интервью Setanta Sports.

Напомним, "сине-желтые" в отборе на Евро-2024 попали в группу С, где их соперниками стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

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