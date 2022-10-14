Збірна України у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи отримала дуже непростих суперників. Про першого з них дивіться на "Футбол 24".

9-го жовтня у німецькому Франкфурті відбулась церемонія жеребкування відбірного раунду чемпіонату Європи 2024 року. Жереб звів українців із досить непростими суперниками. Серед інших, за путівку на європершість доведеться боротися із англійцями та італійцями.

Автори "Футбол 24" попітніли над серією матеріалів про те, як збірна України грала проти майбутніх суперників у минулому. Перші у переліку – італійці.

Нагадаємо, "синьо-жовті" у відборі до Євро-2024 потрапили у групу С, де їхніми суперниками стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

Результати жеребкування відбору Євро-2024: Україна проти топ-збірних, фарт поляків та інші групи