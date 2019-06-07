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Хавбек Динамо Булеца може продовжити кар'єру в Італії

10:40 795 Читать на русском
Хавбек Динамо Булеца може продовжити кар'єру в Італії
Сергій Булеца на ЧС-2019 U-20 / фото: FIFA

Півзахисник Динамо та збірної України U-20 Сергій Булеца потрапив у сферу зацікавлень Лечче, який у сезоні 2019/20 виступатиме в Серії А.

 

Як стало відомо "Футбол 24", італійський Лечче серйозно цікавиться атакувальним хавбеком Динамо Сергієм Булецою, який у складі збірної України U-20 виступає на ЧС-2019.

Скаути Лечче вже переглядали 20-річного Булецу в одному з матчів турніру, але представники італійського клубу завітають ще й на сьогоднішній матч 1/4 фіналу, у якому Україна U-20 зіграє проти Колумбії.

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В той же час скаутів Лечче дещо непокоїть недостатній, на їхню думку, зріст Булеци (172 см). До слова, півзахисник на ЧС-2019 забив 2 голи та віддав 2 асисти за 278 зіграних хвилин. Нагадаємо, в сезоні 2018/19 Сергій не зіграв жодного матчу за першу команду Динамо.

Цікаво, що у випадку переходу в Лечче Булеца стане не першим українцем у цьому клубі. В кінці 90-х за італійську команду виступав екс-форвард Шахтаря та збірної України Сергій Ателькін (16 матчів, 3 голи).

Лечче за підсумками сезону 2018/19 завоював право виступати в Серії А – вперше з 2012 року.

Таланти Динамо, не потрібні Хацкевичу, є лідерами України U-20 на ЧС-2019 – вони можуть продовжити шлях легенд

Джерело: Футбол 24
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