Булеца озвучив свої цілі в Динамо

"Зараз у команди новий тренер, змінилися і тренування. Усіх хлопців, в принципі, знаю, тому тренувальний процес проходить у позитивних емоціях. Чи є різниця між Луческу та іншими тренерами у моїй кар'єрі? Тут все швидше, інтенсивніше. На тренуваннях граємо тільки в два дотики. Відпрацьовуємо цей момент, щоб грати так само і в матчах, не втрачати м'яч у простих ситуаціях.

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Ми працюємо тільки перший тиждень. Думаю, для першого тижня ми нормально зіграли, не втрачали м'яч у простих ситуаціях. Постійно напрацьовуємо це на тренуваннях – виходить і в грі. Нас збирають на теорію, спілкуємося. Тренер вказує нам на помилки, пояснює, як краще діяти на полі. На тренуваннях теж підказує, як ми повинні грати на своїх позиціях.

Цілі на наступний сезон? Звичайно, хочеться залишитися в Києві. Динамо є Динамо. А там – подивимося. На мою позицію претендують 4-5 гравців, але я буду боротися", – поділився Булеца в коментарі офіційному сайту Динамо.

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