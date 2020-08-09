toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛІ БАВАРІЯ - ЧЕЛСІ ДИНАМО ШАХТАР

Булеца озвучив свої цілі в Динамо

9 серпня 23:06 - Читать на русском
Булеца озвучив свої цілі в Динамо
Сергій Булеца / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Сергій Булеца поділився враженнями від тренувань під керівництвом Мірчі Луческу.

"Зараз у команди новий тренер, змінилися і тренування. Усіх хлопців, в принципі, знаю, тому тренувальний процес проходить у позитивних емоціях. Чи є різниця між Луческу та іншими тренерами у моїй кар'єрі? Тут все швидше, інтенсивніше. На тренуваннях граємо тільки в два дотики. Відпрацьовуємо цей момент, щоб грати так само і в матчах, не втрачати м'яч у простих ситуаціях.

Двоє гравців Динамо захворіли на коронавірус

Ми працюємо тільки перший тиждень. Думаю, для першого тижня ми нормально зіграли, не втрачали м'яч у простих ситуаціях. Постійно напрацьовуємо це на тренуваннях – виходить і в грі. Нас збирають на теорію, спілкуємося. Тренер вказує нам на помилки, пояснює, як краще діяти на полі. На тренуваннях теж підказує, як ми повинні грати на своїх позиціях.

Цілі на наступний сезон? Звичайно, хочеться залишитися в Києві. Динамо є Динамо. А там – подивимося. На мою позицію претендують 4-5 гравців, але я буду боротися", – поділився Булеца в коментарі офіційному сайту Динамо.

Динамо – Верес: Луческу дебютує з розгрому, Супряга і Дуелунд – головні переможці, клас українців, таємниця Циганкова

blog_ava
"Луческу для результату потрібні трансфери": Призетко прогнозує чистку в Динамо – є кілька проблемних позицій
9 серпня
16859
Теги
Динамо Динамо Сергій Сергій Булеца Мірча Мірча Луческу Трансфери Динамо Київ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
14
хв
Інтер
22:00
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?