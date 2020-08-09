Булеца озвучил свои цели в Динамо

"Сейчас у команды новый тренер, изменились и тренировки. Всех ребят, в принципе, знаю, потому тренировочный процесс проходит в положительных эмоциях. Есть ли разница между Луческу и другими тренерами в моей карьере? Здесь все быстрее, интенсивнее. На тренировках играем только в два касания. Отрабатываем этот момент, чтобы играть так же и в матчах, не терять мяч в простых ситуациях.

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Мы работаем только первую неделю. Думаю, для первой недели мы нормально сыграли, не теряли мяч в простых ситуациях. Постоянно разрабатываем это на тренировках – значит и в игре. Нас собирают на теорию, общаемся. Тренер указывает нам на ошибки, объясняет, как лучше действовать на поле. На тренировках тоже подсказывает, как мы должны играть на своих позициях.

Цели на следующий сезон? Конечно, хочется остаться в Киеве. Динамо есть Динамо. А там – посмотрим. На мою позицию претендуют 4-5 игроков, но я буду бороться", – поделился Булеца в комментарии официальному сайту Динамо.

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