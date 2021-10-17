Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував порушення правил у власному штрафному майданчику в матчі 11-го туру УПЛ зі Львовом (4:1).

"Реакція Динамо на пропущений гол була дуже хорошою, адже забили два м'ячі. Можна сказати, що нас розбудили.

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Мені дуже не подобається, що ми пропустили гол. Там була рука, я заробив пенальті. Слава богу, що була хороша реакція", – сказав Миколенко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, на 35-й хвилині матчі зі Львовом м'яч влучив у руку Миколенкові і арбітр зустрічі Катерина Монзуль після перегляду VAR призначила одинадцятиметровий, який впевнено реалізував Фране Чір'як.

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