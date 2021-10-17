Защитник Динамо Виталий Миколенко прокомментировал нарушение правил в своей штрафной в матче 11-го тура УПЛ со Львовом (4:1).

"Реакция Динамо на пропущенный гол была очень хорошей, ведь забили два мяча. Можно сказать, что нас разбудили.

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Мне очень не нравится, что мы пропустили гол. Там была рука, я заработал пенальти. Слава богу, что была хорошая реакция", – сказал Миколенко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, на 35-й минуте матча со Львовом мяч попал в руку Миколенко и арбитр встречи Екатерина Монзуль после просмотра VAR назначила одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Фране Чирьяк.

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