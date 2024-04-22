"Важко зараз щось говорити, треба аналізувати. Але можу одне сказати: сьогодні була одна команда – це Динамо, я їх вітаю з перемогою. Щодо своєї команди – проаналізуємо цю гру й будемо робити якісь висновки.

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У чому причина відсутності моментів у першому таймі? Я ж кажу, будемо розбиратися, будемо дивитися, які в нас були проблеми в цій грі. Але в нас зовсім сьогодні нічого не виходило в атаці, і дуже багато помилок було в обороні.

Динамо було агресивніше, дуже хороший контроль м'яча був, дуже хороші ігрові взаємодії. Нам це не вдавалося, ми планували зовсім інший футбол. Але ви все бачили. Полісся не було готове до такої агресії від Динамо? Не готові, тому що вони з іншими командами не так грали і в плані тактики, і в плані агресії. Бачите, сьогодні в них було мотивації, напевно, більше, ніж у нас.

У нас не багато травмованих, просто Ндукве захворів. Є проблеми, але є хороші, якісні гравці, які повинні виконувати ті вимоги, які є. Вибір був, але це був не наш день, не наш футбол, зовсім не було футболу в нашій команді. Я розчарований, але будемо рухатися далі. Є ще ігри, будуть емоції, будемо розвиватися, будемо ще більше працювати. Шабанов готовий до повернення на поле? Шабанов ще не в загальній групі. Він був у заявці, але йому ще рано виходити на поле", – поділився Шищенко в коментарі Football Hub.

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