"Тяжело сейчас что-то говорить, надо анализировать. Но могу одно сказать: сегодня была одна команда – это Динамо, я их поздравляю с победой. Относительно своей команды – проанализируем эту игру и будем делать какие-то выводы.

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В чем причина отсутствия моментов в первом тайме? Я же говорю, будем разбираться, будем смотреть, какие у нас были проблемы в этой игре. Но у нас совсем сегодня ничего не получалось в атаке, и очень много ошибок было в обороне.

Динамо было агрессивнее, очень хороший контроль мяча был, очень хорошие игровые взаимодействия. Нам это не удавалось, мы планировали совсем другой футбол. Но вы все видели. Полесье не было готово к такой агрессии от Динамо? Не готовы, потому что они с другими командами не так играли и в плане тактики, и в плане агрессии. Видите, сегодня у них было мотивации, наверное, больше, чем у нас.

У нас не много травмированных, просто Ндукве заболел. Есть проблемы, но есть хорошие, качественные игроки, которые должны выполнять те требования, которые есть. Выбор был, но это был не наш день, не наш футбол, совсем не было футбола в нашей команде. Я разочарован, но будем двигаться дальше. Есть еще игры, будут эмоции, будем развиваться, будем еще больше работать. Шабанов готов к возвращению на поле? Шабанов еще не в общей группе. Он был в заявке, но ему еще рано выходить на поле", – поделился Шищенко в комментарии Football Hub.

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