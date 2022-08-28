"Сьогодні гра була краще, ніж у попередній грі? Важко. Також важко, коли бачиш, що команда суперника думає про захист, а ти мусиш атакувати. Завжди творити складніше, ніж оборонятися. Знали, що це буде важкий матч, але через такі важкі матчі створюються команди. Я люблю, коли мої футболісти відчувають мандраж, тиск. Вони так зростають. Це не вперше, коли я будую команду, і знаю, що початок є важливим і кожна перемога додає впевненості. І сьогоднішня перемога є абсолютно заслуженою.

Шахтар – Кривбас – 1:0 – відео гола та огляд першої перемоги Йовічевіча в УПЛ на чолі "гірників"

Ми терпіли, тому що була кривава, у прямому розумінні, гра – з травмою Корнієнка, яка, на жаль, виглядає недобре, з травмою Кривцова. З безліччю таких моментів, де ми терпіли, однак загалом, гадаю, заслужили перемогу. Надто в другому таймі, коли виходило достатньо з того, що запланували, забили гол. Звичайно, вже легше стало, коли суперник був у меншості, але однаково такі ігри нам допомагають повірити у власні сили.

Кожна перемога додає молодим футболістам упевненості. І цей матч – не виняток. Я чекаю багато поєдинків, де ми мучитимемось до першого гола, проте потім буде вже легше. Працюватимемо над тим, аби забивати більше. Тому що футболістам, які щойно прийшли, ще треба зігратися з командою, адже вони не проходили з нами жодних зборів. І зрештою команда створюється та народжується через такі ігри.

Вихід Бондаренка у старті? Це один із задумів тренерського штабу. Єдина заміна порівняно з останнім матчем. Ми помітили, що треба додати в позиційному нападі, адже розуміли, що постійно атакуватимемо низький блок. Це дуже складно, насправді складно. Однак Бондаренко – один з тих футболістів, хто найкраще бачить поле з усіх наших "вісімок". Навіть краще, ніж Джурасек, Очеретько й Судаков. Він має тонкий пас із лівої ноги, яким він може добре віддати між лініями. І ми, звісно, на нього розраховували.

Говоримо всім, що треба набратися сил і моці у єдиноборствах, аби витерпіти темп і ритм гри, але вміння й талант, які вони мають, – це, безумовно, топ. І сьогодні, крім того гола, Бондаренко мав ще дві-три нагоди забити другим темпом. Отже, план удався. Не можу не сказати, що вийшли дуже вдалі заміни. Вони додали нам упевненості й зіграли всі на гарному рівні, щоб ми зламали та контролювали перебіг гри. Тепер готуємось до Руха – це дуже важливий матч перед Лігою чемпіонів", – поділився Йовічевіч на післяматчевій прес-конференції.

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