"Сегодня игра была лучше, чем в предыдущей игре? Трудно. Также тяжело, когда видишь, что команда соперника думает о защите, а ты должен атаковать. Всегда творить сложнее, чем обороняться. Знали, что это будет трудный матч, но из-за таких трудных матчей создаются команды. Я люблю, когда мои футболисты ощущают мандраж, давление. Они так вырастают. Это не впервые, когда я строю команду, и знаю, что начало важно и каждая победа придает уверенности. И сегодняшняя победа абсолютно заслужена.

Шахтер – Кривбасс – 1:0 – видео гола и обзор первой победы Йовичевича в УПЛ во главе "горняков"

Мы терпели, потому что была кровавая, в прямом смысле игра – с травмой Корниенко, которая, к сожалению, выглядит нехорошо, с травмой Кривцова. С множеством таких моментов, где мы терпели, однако в целом, думаю, заслужили победу. Особенно во втором тайме, когда получалось достаточно из того, что запланировали, забили гол. Конечно, уже легче стало, когда соперник был в меньшинстве, но все равно такие игры нам помогают поверить в собственные силы.

Каждая победа придает молодым футболистам уверенность. И этот матч – не исключение. Я жду много поединков, где мы будем мучаться до первого гола, но потом будет уже легче. Будем работать над тем, чтобы забивать больше. Потому что только что пришедшим футболистам еще предстоит сыграться с командой, ведь они не проходили с нами никаких сборов. И, наконец, команда создается и рождается через такие игры.

Выход Бондаренко в старте? Это один из замыслов тренерского штаба. Единственная замена по сравнению с последним матчем. Мы заметили, что нужно добавить в позиционном нападении, ведь понимали, что будем постоянно атаковать низкий блок. Это очень сложно, действительно сложно. Однако Бондаренко – один из тех футболистов, кто лучше видит поле из всех наших "восьмерок". Даже лучше, чем Джурасек, Очеретько и Судаков. У него тонкий пас с левой ноги, которым он может хорошо отдать между линиями. И мы, конечно, на него полагались.

Говорим всем, что нужно набраться сил и мощи в единоборствах, чтобы вытерпеть темп и ритм игры, но умения и талант, которыми они обладают, – это, безусловно, топ. И сегодня, кроме того гола, у Бондаренко было еще две-три возможности забить вторым темпом. Итак, план удался. Не могу не сказать, что получились очень удачные замены. Они добавили нам уверенности и сыграли все на хорошем уровне, чтобы мы сломали и контролировали ход игры. Теперь готовимся к Руху – это очень важный матч перед Лигой чемпионов", – поделился Йовичевич на послематчевые пресс-конференции.

УПЛ: Шахтер в большинстве вырвал победу над Кривбассом – первый гол родился в страшных муках и после жуткой травмы