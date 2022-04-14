Лехія – Шахтар – 2:3

Гол: Діабате, 12, Оконьєвскі, 90+2 – Мудрик, 7 (п), 58, Кеда, 90+4

Лише два дні тому Ярослав Ракицький приєднався до Шахтаря, але Роберто Де Дзербі відразу довірив йому місце в стартовому складі. Зрештою, зараз вибирати не доводиться. Легіонери зі зрозумілих причин не приїхали, але й серед українців уже є втрати. Юхим Конопля отримав травму в матчі проти Олімпіакоса й сьогодні не грав.

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Шахтар почав активніше і вже на 7-й хвилині відкриврахунок. Мишньов класним пасом вивів Мудрика віч-на-віч з голкіпером. Пробити Михайло не встиг – його збили. Пенальті. Сам Мудрик і взявся виконувати покарання. Голкіпер зовсім не вгадав напрямок удару – 0:1. Відповісти Лехія спромоглася оперативно. Кілька стрімких атак, і оборона донеччан не встояла. Діабате виявився занадто складним опонентом для Бондаря.

Поступово команда Де Дзербі перейшла до гри у три центральні захисники. Ракицький, який починав ліворуч, опустився нижче, а фланги закривали Стасюк і Мудрик. Щоправда, Михайло не завжи встигав повертатися, але підстрахувати було кому. Також слід відзначити Анатолія Трубіна. Голкіпер записав у свій актив три-чотири класних сейви. Однак тактичні зміни дали результат – Шахтар повністю контролював ситуацію. Лехія могла розраховувати лише на контратаки. Захист українців на чолі з Ракицьким діяв зосереджено.

На старті другого тайму змінилося мало. Фактично лише Пятов зайняв місце Трубіна в воротах. Шахтар все впевненіше контролював гру. Про домінування не говоримо через невелику кількість гострих моментів. Хоча Лехія й того не мала. Відтак, другий гол у ворота господарів став закономірним. "Гірники" провели комбінаційну атаку, яку у штрафному до логічного завершення довели Мишньов та Мудрик. У Дмитра другий асист, а у Михайла – дубль.

Здавалося, поляки після такого повинні заграти активніше, але нічого подібного. Шахтар продовжував тиснути. Ракицький міг стати автором розкішного асисту в своєму стилі, але Борячук не зумів правильно розпорядитися подарунком. Наприкінці поєдинку Ярослава замінив Фарина, який теж повинен був стати асистентом. Мар'ян з лівого флангу зряче вирізав під удар Криськіву. Дмитро метрів з восьми не зумів переграти голкіпера. Лехія прокинулася вже у компенсований час. Простріл з флангу знову став надзавданням для оборони.

У компенсований час на поле вийшов Дмитро Кеда. Це 12-річний хлопчик із Харцизська. Його родина до середини березня перебувала в тимчасово окупованому Маріуполі. Зараз хлопчик у Польщі. Він увесь день провів з командою і вийшов на поле, щоб забити вирішальний гол у матчі. Дуже символічний та емоційний м'яч. Не лише для хлопчика...

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