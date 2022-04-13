Ще один українець працевлаштувався у Європі.

Захисник Кривбаса Гліб Бухал продовжить кар'єру в Сігмі, повідомляє офіційний сайт чеського клубу.

Захисник Кривбаса виступатиме у чемпіонаті Грузії – легіонер стане восьмим українцем у команді

26-річний оборонець виступатиме за команду з Оломоуца на правах оренди. Контракт укладено до завершення сезону.

Нагадаємо, Бухал приєднався до Кривбаса у січні 2022 року, перейшовши у статусі вільного агента з Олександрії. За криворіжців не встиг зіграти жодного офіційного матчу. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Сігма після 28-ми турів йде у чемпіонаті Чехії на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 34 очки.

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