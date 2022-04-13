Еще один украинец трудоустроился в Европе.

Защитник Кривбасса Глеб Бухал продолжит карьеру в Сигме, сообщает официальный сайт чешского клуба.

Защитник Кривбасса будет выступать в чемпионате Грузии – легионер станет восьмым украинцем в команде

26-летний защитник будет выступать за команду из Оломоуца на правах аренды. Контракт заключен до завершения сезона.

Напомним, Бухал присоединился к Кривбассу в январе 2022 года, перейдя в статусе свободного агента из Александрии. За криворожцев не успел сыграть ни одного официального матча. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Сигма после 28-ми туров идет в чемпионате Чехии на восьмой строчке, имея в своем активе 34 очка.

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