"Протягом останніх років я був предметом образливих звинувачень. Хтось сказав, що я фашист, і я не знаю, як відповісти на це, за винятком того, що я завжди пишався тим, що представляю свою країну.

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Як людина і християнин, я розумію і вірю, що допомагати нужденним – це правильно, при цьому не створюючи конфліктів між уродженцями Італії та іммігрантами. Якби я мав визначити себе на політичному рівні, я б сказав, що я анархіст-консерватор", – цитує Буффона Tuttomercatoweb.

Зауважимо, легендарному голкіперу доводилося чути звинувачення в фашизмі ледь не від самого початку кар'єри, адже він виступав у футболці під номером 88. Також Буффон у своїх висловлюваннях використовував цитати, автором яких нібито є Беніто Муссоліні.

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