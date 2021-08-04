Напередодні Фуенлабрада провела презентацію Романа Зозулі у статусі новачка команди. Серед іншого українцю знову довелося спростовувати інформацію про свої буцімто фашистські погляди.

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"Це все брехня. Я приїхав грати у футбол і допомагати команді. Буду битися за неї і за вболівальників. Я дуже радий бути тут і готовий викладатися на всі 100%. Готовий вмирати на полі", – сказав Зозуля.

Нагадаємо, 31-річний форвард нещодавно знайшов новий клуб. Після відходу з Альбасете у Зозулі було кілька варіантів, але у підсумку він залишився в іспанській Сегунді, підписавши контракт з Фуенлабрадою.

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