"В течение последних лет я был предметом оскорбительных обвинений. Кто-то сказал, что я фашист, и я не знаю, как ответить на это, за исключением того, что я всегда гордился тем, что представляю свою страну.

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Как человек и христианин, я понимаю и верю, что помогать нуждающимся – это правильно, при этом не создавая конфликтов между уроженцами Италии и иммигрантами. Если бы я должен был определить себя на политическом уровне, я бы сказал, что я анархист-консерватор", – цитирует Буффона Tuttomercatoweb.

Заметим, легендарному голкиперу приходилось слышать обвинения в фашизме чуть ли не с самого начала карьеры, ведь он выступал в футболке под номером 88. Также Буффон в своих высказываниях использовал цитаты, автором которых якобы является Бенито Муссолини.

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