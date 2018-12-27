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Буффон залишиться в ПСЖ ще на сезон

11:18 0 Читать на русском
Буффон залишиться в ПСЖ ще на сезон
Джанлуїджі Буффон / AFP

Контракт голкіпера Джанлуїджі Буффона та ПСЖ буде продовжено.

Нагадаємо, влітку поточного року легендарний італійський воротар уклав угоду з паризьким грандом терміном на один рік з можливістю пролонгації ще на сезон.

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Саме цією опцією мають намір скористатись футболіст та клуб, повідомляє авторитетне французьке видання le Parisien. Про продовження контракту буде оголошено протягом тижня.

Буффон, який у цьому сезоні провів 13 матчів за ПСЖ в усіх турнірах, щасливий у клубі та не переймається через те, що його конкурент Альфонс Ареола нещодавно продовжив контракт з французьким клубом.

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Теги
Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція
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