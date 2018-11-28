Буффон назвав фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів – Реал і ПСЖ поза списком

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон вважає, що 4 команди будуть змагатись за перемогу в найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

"Гадаю, у цьому розіграші Ліги чемпіонів за перемогу у турнірі змагатимуться Ювентус, Барселона та Манчестер Сіті. Також непогані шанси будуть у Ліверпуля", – передає слова Буффона Daily Mail.

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До слова, матч 5-го туру Ліги чемпіонів ПСЖ – Ліверпуль відбудеться сьогодні, 28 листопада. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22 годині. Після 4-х турів у активі парижан 5 очків та 3 позиція у квартеті С. ПСЖ відстає від Ліверпуля і Наполі на 1 очко.

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