Син знаменитого голкіпера вирішив піти стопами батька. 16-річний Луїс Буффон, як і Джанлуїджі, грає на позиції голкіпера.

Буффон не готовий зупинитись в 45 років – Саудівська Аравія зробила привабливу пропозицію

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, син Буффона підпише контракт з Пізою. Луїс буде виступати за молодіжну команду до 17 років. Подробиці угоди не розголошують.

Нагадаємо, що сам Джанлуїджі Буффон у свої 45 років не збирається завершувати кар'єру. Парма, за яку легендарний гравець виступав в минулому сезоні, хоче продовжити співпрацю. Також у Буффона була пропозиція від Саудівської Аравії.

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