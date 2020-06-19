Буффон розкрив секрет футбольного довголіття – легенда у свої 42 не планує завершувати кар'єру

Голкіпер туринського Ювентуса Джанлуїджі Буффон раціонально підходить до навантажень на свій організм.

"Секрет полягає в тому, що для високих результатів потрібно скоротити кількість матчів, в яких ви виходите на поле. Особливо це стосується поєдинків, які вже не викликають у вас захоплення.

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У цьому сезоні я граю менше звичайного, але саме тому я показую сильнішу гру. Звісно, я відпочиваю більше, тому перебуваю у чудовій фізичній формі", – сказав Буффон в ефірі телеканалу DAZN.

До слова, у нинішньому сезоні 42-річний голкіпер зіграв за Ювентус лише 13 матчів у всіх турнірах, п'ять разів залишивши свої ворота "сухими". Нещодавно з'явилася інформація, що Буффон та "Стара синьйора" домовилися про продовження контракту до літа 2021 року.

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